Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Власти Японии прорабатывают законодательную основу для добровольного отречения от престола императора Японии Акихито.
Как сообщает Report со ссылкой на "Kyodo", об этом заявил источник в правительстве страны.
Нынешнее законодательство Японии не предусматривает возможности императора добровольно оставить престол, поэтому правительство рассмотрит возможность принятия специального законопроекта.
Ожидается, что Акихито останется императором до 2018 года.
О том, что 82-летний император Японии Акихито намерен добровольно отречься от престола сообщал канал NHK в июле этого года. По информации источников канала, уступить трон император намерен 56-летнему кронпринцу Нарухито.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook