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    Власти Японии прорабатывают законодательную основу для добровольного отречения от престола императора

    Нынешнее законодательство не позволяет этого

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Власти Японии прорабатывают законодательную основу для добровольного отречения от престола императора Японии Акихито.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Kyodo", об этом заявил источник в правительстве страны.

    Нынешнее законодательство Японии не предусматривает возможности императора добровольно оставить престол, поэтому правительство рассмотрит возможность принятия специального законопроекта.

    Ожидается, что Акихито останется императором до 2018 года.

    О том, что 82-летний император Японии Акихито намерен добровольно отречься от престола сообщал канал NHK в июле этого года. По информации источников канала, уступить трон император намерен 56-летнему кронпринцу Нарухито. 

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