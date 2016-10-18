Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Власти Японии прорабатывают законодательную основу для добровольного отречения от престола императора Японии Акихито.

Как сообщает Report со ссылкой на "Kyodo", об этом заявил источник в правительстве страны.

Нынешнее законодательство Японии не предусматривает возможности императора добровольно оставить престол, поэтому правительство рассмотрит возможность принятия специального законопроекта.

Ожидается, что Акихито останется императором до 2018 года.

О том, что 82-летний император Японии Акихито намерен добровольно отречься от престола сообщал канал NHK в июле этого года. По информации источников канала, уступить трон император намерен 56-летнему кронпринцу Нарухито.