​Власти Японии примут решение о продлении режима ЧС в стране

Правительство Японии намерено 4 мая принять решение относительно продления режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного ранее в стране до 6 мая из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает Японское общественное телевидение.

Отмечается, что перед этим японские власти намерены выслушать мнение экспертов консультативного комитета правительства, а также обсудить данный вопрос в парламенте страны.

Напомним, что 30 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима ЧС. По данным Японского общественного телевидения, среди возможных вариантов власти рассматривают продление ограничений до конца мая или сроком еще на один месяц, начиная с 6 мая. Отметим, что ранее большинство японских губернаторов выступило с поддержкой подобных мер.