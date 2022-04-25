Власти Японии подтвердили гибель 11 человек с пропавшего круизного судна

Как минимум 11 пассажиров круизного судна KAZU 1, пропавшего у северного острова Хоккайдо, погибли.

Как минимум 11 пассажиров круизного судна KAZU 1, пропавшего у северного острова Хоккайдо, погибли.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

Еще 15 человек числятся пропавшими без вести, само судно пока не нашли.

Инцидент произошел в субботу, 23 апреля. При канцелярии главы правительства был сформирован кризисный штаб по сбору и анализу данных о ЧП.

"К настоящему моменту удалось обнаружить тела 11 человек, смерть всех из них была подтверждена", - заявил Исодзаки.

Причина инцидента пока не установлена. Экипаж KAZU 1 отправил сигнал о затоплении, заявив о проблемах с двигателем.