Власти Японии одобрили рекордный военный бюджет - более 48 млрд долларов

Кабинет министров Японии дал добро на принятие на 2020 год рекордного военного бюджета - в 48,6 млрд. долларов США, который на 1,1% больше, чем бюджет за нынешний 2019 год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", однако бюджет еще должен одобрить парламент Японии.

С 2013 года после того, как премьером Японии стал председатель Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд, продемонстрировав общий рост в 13%. При этом С.Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров: политика премьера направлена на усиление роли Сил самообороны в мировых делах и за укрепление связей с США в военной области.

В свою очередь бюджет на 2020 год предусматривает закупку у США шести истребителей-бомбардировщиков F-35B - за 725 млн. долларов США. Они станут первыми из 42 самолетов этого типа, которые планирует приобрести Токио.

Также Минобороны Японии намерено потратить 290 млн. долларов на переоборудование эскадренного миноносца-вертолётоносца "Идзумо", чтобы он мог принимать на борт F-35B. Еще один вертолетоносец - "Кага" - планируется переоснастить позднее.

Кроме этого, японское правительство хочет направить 256 млн. долларов на разработку собственного истребителя нового поколения - на замену Mitsubishi F-2, срок действия которых истекает в 2030-х годах. Хотя в Токио собираются разработать двигатель собственного производства, однако некоторые компоненты будущего самолета могут создаваться при сотрудничестве с США и Великобританией.

Несмотря на 9 статью конституции Японии, де-факто Токио обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Япония входит в список из 10 стран мира с крупнейшими затратами на оборону.