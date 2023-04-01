Власти Японии не исключают нехватку электроэнергии в Токио

Токио может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Токио может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Как передает Report, об этом пишет Kyodo со ссылкой на оценки правительства. Коэффициент резервирования, как ожидается, упадет до критического уровня в 3%.

Проблема может появиться при жаркой погоде из-за простоя тепловых электростанций и АЭС. К августу уровень коэффициента резервирования может достичь 3,9%, к январю 2024 года — 4,6%.

Как отмечает Kyodo, хоть прошлой зимой показатель падал ниже 3%, энергокомпаниям удалось избежать серьезной нехватки с помощью перезапуска тепловых реакторов и призыва к гражданам экономить.