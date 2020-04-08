Власти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧС

Правительство Японии не намерено возмещать убытки всем компаниям и предприятиям, которые остановили работу в условиях режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Объектом массовых компенсаций, - подчеркнул он, - будут только те компании, у которых особо резко упали доходы". Накануне правительство разъяснило, что будет предоставлять наличные средства и освобождать от налогов фирмы и предпринимателей, у которых месячный доход сократился наполовину и более из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса.

Такое условие вызывает существенное недовольство в Японии. В частности, губернаторы 47 префектур на своем совещании в среду приняли экстренное обращение, в котором призвали правительство компенсировать ущерб всем компаниям, которые сейчас прекратили работу в соответствии с введенным с 8 апреля режимом чрезвычайной ситуации. Он действует в Токио и шести других префектурах страны, где проживает в общей сложности около 55 млн человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.