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Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики

Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики Власти Японии планируют принять программу поддержки населения и стимулирования экономики в размере около 17 трлн иен (порядка $113,1 млрд).
Другие страны
2 ноября 2023 г. 08:59
Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики

Власти Японии планируют принять программу поддержки населения и стимулирования экономики в размере около 17 трлн иен (порядка $113,1 млрд).

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшемся заседании с членами правительства и правящей Либерально-демократической партии.

Ожидается, что пакет помощи будет утвержден в течение дня на заседании кабинета министров. Затем глава правительства расскажет о подробностях программы на последующей пресс-конференции.

По данным Kyodo, выделенные средства будут использованы для оплаты пособий малообеспеченным семьям, пострадавшим от роста цен в Японии, стимулирования инвестиций в производство полупроводников и предотвращения стихийных бедствий. При этом правительство рассчитывает обеспечить финансирование мер поддержки за счет эмиссии гособлигаций. Как отмечает агентство, подобный подход может в дальнейшем ослабить финансовое положение Японии.

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Версия на английском языке Japan to allocate $113 billion to combat inflation pain

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