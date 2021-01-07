Власти Японии намерены ввести режим ЧС в столичном регионе

В зоне Большого Токио живут 37,2 млн человек

Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура.

"В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введен в столичном регионе", - сказал он.

4 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство изучит вариант объявления режима ЧС в связи с усугублением ситуации с коронавирусом в зоне Большого Токио. Ожидается, что он будет введен сегодня сроком на месяц.

Обстановка в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и умерших регулярно обновлялись. Показатель заболеваемости вновь достиг максимума 6 января - 6 001 случай.