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Власти Японии намерены ввести режим ЧС в столичном регионе

Власти Японии намерены ввести режим ЧС в столичном регионе В зоне Большого Токио живут 37,2 млн человек
Другие страны
7 января 2021 г. 11:11
Власти Японии намерены ввести режим ЧС в столичном регионе

Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура.

"В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введен в столичном регионе", - сказал он.

4 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство изучит вариант объявления режима ЧС в связи с усугублением ситуации с коронавирусом в зоне Большого Токио. Ожидается, что он будет введен сегодня сроком на месяц.

Обстановка в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и умерших регулярно обновлялись. Показатель заболеваемости вновь достиг максимума 6 января - 6 001 случай.

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