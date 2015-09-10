​Власти Японии эвакуируют 80 человек из затопленного города

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Спасатели с помощью вертолетов приступили к эвакуации 80 жителей города Дзёсо префектуры Ибараки на востоке Японии, оказавшихся заблокированными в собственных домах в результате разлива реки после ливневых дождей, которые принес циклон "Кило", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Большинство из жилых домов затоплены практически до второго этажа. На террасах и крышах многих зданий собрались люди, которые пытаются привлечь внимание спасателей.

Из-за быстрого течения реки к жилым домам невозможно добраться ни пешком, ни на резиновых лодках. Некоторые из зданий были подхвачены потоками и буквально спрессованы друг с другом. Дороги, детские площадки, автомобили, торговые автоматы были полностью поглощены вышедшей из берегов рекой.