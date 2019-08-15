Власти Японии эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна

Власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии из-за тайфуна "Кроса".

Как передаёт Report, об этом передало в четверг информационное агентство Киодо.

По его данным, пришедший с юго-запада на побережье Японии тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю.

Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.

По сообщениям телеканала NHK, в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.