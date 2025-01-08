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Власти Японии бьют тревогу из-за кибератак, связанных с Китаем

Власти Японии бьют тревогу из-за кибератак, связанных с Китаем Япония связывает более 200 кибератак за последние пять лет, направленных на получение данных о национальной безопасности и высоких технологиях страны, с китайской хакерской группой MirrorFace.
Другие страны
8 января 2025 г. 18:10
Власти Японии бьют тревогу из-за кибератак, связанных с Китаем

Япония связывает более 200 кибератак за последние пять лет, направленных на получение данных о национальной безопасности и высоких технологиях страны, с китайской хакерской группой MirrorFace.

Как передает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом заявили национальное полицейское управление (NPA).

Японские власти заявили, что проведенный анализ атак MirrorFace в период с 2019 по 2024 год показал, что это были систематические действия, связанные с Китаем. Основной целью атак была кража данных о национальной безопасности Японии и передовых технологиях.

Согласно данным NPA, целями кибератак, организованных при поддержке китайского правительства, стали Министерство иностранных дел, Министерство обороны, космическое агентство Японии, а также отдельные лица, включая политиков, журналистов, частные компании и аналитические центры, связанные с передовыми технологиями.

Также установлено, что MirrorFace проникла в сети 37 организаций, преимущественно в полупроводниковом и информационно-коммуникационном секторах, в период с февраля по октябрь 2023 года. Среди пострадавших оказались, в частности, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По словам экспертов, в результате этих атак, использовавших уязвимости в оборудовании виртуальных частных сетей, могла быть раскрыта конфиденциальная информация.

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Версия на английском языке Japan authorities raise alarm over China-linked cyberattacks

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