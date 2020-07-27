Власти Вьетнама заявили о вспышке коронавируса нового типа

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

По первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских врачей, новый тип вируса является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

До вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.

Проникновение нового типа вируса в Дананг эксперты Минздрава страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц города, где лечатся больные COVID-19.