​Власти Венгрии организуют "мобильные суды" для беженцев-нарушителей

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Власти Венгрии создают мобильные группы из судей и прокуроров, которые будут рассматривать дела беженцев-нарушителей прямо на границе.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.

"В такие "мобильные суды" войдут судьи и прокуроры. У них будут специальные вагончики, где они будут судить нарушителей. Чтобы не возить нарушителей вглубь нашей территории и не терять время, суды будут проходить около границы", - сообщил представитель МВД.

Требуемое количество таких судов пока неизвестно. Первые суды начнут работать в районах поселков Реске и Ашоттхалом на сербской границе уже на следующей неделе.

15 сентября вступит в силу пакет новых венгерских законов о беженцах и границе, принятый на прошлой неделе. Нелегальный переход через границу станет преступлением. За это будут судить и сажать в тюрьму, либо депортировать. Преступлением также будет считаться порча пограничной стены. Ужесточается наказание для контрабандистов, которые перевозят нарушителей через границу.