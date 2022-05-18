Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией, провел первую с октября 2021 года встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией, провел первую с октября 2021 года встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Родригес написал в своем блоге в Twitter под снимком со встречи с лидером переговорной делегации.

"На рабочей встрече для (определения - ред.) планов на будущее. Спасаем дух Мехико", - написал он.

Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.