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Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией, провел первую с октября 2021 года встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом.
Другие страны
18 мая 2022 г. 08:56
Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией, провел первую с октября 2021 года встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Родригес написал в своем блоге в Twitter под снимком со встречи с лидером переговорной делегации.

"На рабочей встрече для (определения - ред.) планов на будущее. Спасаем дух Мехико", - написал он.

Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.

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