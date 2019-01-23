Власти Венесуэлы обвинили США во вмешательстве в свои дела

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила власти США и своего американского коллегу Майка Пенса во вмешательстве во внутренние дела страны.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом она написала в серии твитов.

«Господин Майк Пенс страдает словесным недержанием и раздаёт указания венесуэльцам игнорировать верховенство права и восстать против законной власти!» – заявила она.

По словам Родригес, Венесуэла протестует против интервенционистского заявления Пенса, которое раскрывает «явное намерение» Соединённых Штатов «подорвать государственную власть в стране и спровоцировать правые экстремистские силы на государственный переворот».

Ранее сообщалось, что Джон Болтон выразил решительную поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы.