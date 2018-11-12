Власти Венесуэлы обвинили Колумбию в разрыве дипломатических отношений

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Власти Венесуэлы в воскресенье обвинили правительство Колумбии в разрыве дипломатических отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на пресс-конференции.

"[Колумбия] решила разорвать отношения с законным правительством Боливарианской Республики Венесуэла, у меня нет никакого канала связи с министром иностранных дел [Колумбии] Карлосом Ольмесом Трухильо. Безответственно, что министры иностранных дел двух стран с такой сильной динамикой населения, динамикой в экономической и социально-культурной сферах не общаются", - заявил глава венесуэльского внешнеполитического ведомства, чьи слова приводит агентство EFE.

Арреаса также вновь призвал правительство президента Колумбии Ивана Дуке возобновить мирные переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО). "О чем президент [Николас] Мадуро просит Колумбию? Вернитесь к миру, вернитесь к диалогу с АНО, президент [Иван] Дуке, выступите как государственный деятель, оставьте одержимость Венесуэлой и посвятите себя истинным проблемам Колумбии", - добавил министр.

Напомним, что 1 ноября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Венесуэлы.