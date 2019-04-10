Власти Венесуэлы восстановили работу систем электроснабжения после последней аварии

Подача электричества на всей территории Венесуэлы восстановлена после аварии, случившейся в ночь на среду.

Об этом сообщил в эфире телеканала Venezolana de Television министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Мы уже возобновили подачу [электроэнергии] на всей территории страны", - сказал министр. Он добавил, что при этом сохраняются ограничения на распределение и потребление электричества, установленные ранее по решению главы государства Николаса Мадуро.

С начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электроэнергии, затрагивающие большинство регионов. Самое масштабное из них произошло 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.