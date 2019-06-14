Власти Венесуэлы потребовали от ООН исправить отчеты о ситуации в стране

Подготовленные некоторыми структурами ООН доклады о ситуации в Венесуэле содержат неверную информацию.

Такое мнение высказала в четверг вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы просим исправить данные, которые обнародовали некоторые органы ООН, не проведя консультаций с национальным правительством, и которые стали составной частью агрессивной политической повестки [в отношении Венесуэлы]", - приводит слова Родригес Twitter аппарата вице-президента. Политик провела встречу с руководством структур ООН, работающих в южноамериканской стране.

Вице-президент не уточнила, о каких данных идет речь.

В начале июня Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что число покинувших свою страну венесуэльцев к середине текущего года превысило 4 млн человек, и расценили отток населения из Боливарианской Республики как "огромный".