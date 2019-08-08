Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией

Венесуэльское правительство отказалось от очередного раунда переговоров с оппозицией, которые должны были пройти 8-9 августа.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на странице министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса в Twitter.

"Несмотря на то, что делегация оппозиции, назначенная Хуаном Гуаидо, уже находится на Барбадосе для очередного раунда переговоров на этой неделе, президент Николас Мадуро принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз", - заявил министр.

Отмечается, что соответствующее решение Мадуро принял из-за "грубой и жестокой агрессии… со стороны администрации Трампа против Венесуэлы, которая включает незаконную блокировку нашей экономики, торговли и финансов".