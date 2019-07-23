Власти Венесуэлы назвали возможную причину отключения электричества

Причиной массового отключения электроэнергии в ряде районов столицы и штатов Венесуэлы стала атака "электромагнитного характера".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Первые результаты расследования произошедшего показали наличие атаки электромагнитного характера, направленной на повреждение систем генерации", - сообщил министр.

По его словам, в настоящий момент идут работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы и ещё 16 штатах страны.