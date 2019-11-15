Власти Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

Новый пик подъема воды - до 150 см над уровнем моря при критической отметке в 130 см - ожидается в Венеции сегодня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом власти города сообщили в Twitter.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.

Накануне, 14 ноября, уровень воды в черте города поднимался до отметки в 125 см.

15 ноября Департамент гражданской защиты Италии объявил последний - красный - уровень погодной опасности в области Венето. Из-за надвигающейся новой волны непогоды почти в 30 городах закрыты школы. Синоптики также предупредили о снегопадах в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже - ожидается, что там местами выпадет до 70 см снега. На большую часть территории страны в пятницу обрушатся ливни и грозы.