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    Власти ​Великобритании сняли круглосуточное наблюдение за Ассанжем

    Ассанж опасается, что Стокгольм депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании сняла круглосуточное наблюдение у посольства Эквадора в Лондоне, где укрывается Джулиан Ассанж.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Скотленд-Ярд.

    "Операция по поимке Ассанжа продолжается, если он покинет посольство - полиция сделает все возможное для его ареста", - говорится в сообщении.

    Ассанж опасается, что Стокгольм депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения, а, возможно, и смертная казнь по закону о шпионаже за публикацию десятков тысяч секретных документов госдепартамента.

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