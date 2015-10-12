Власти ​Великобритании сняли круглосуточное наблюдение за Ассанжем

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании сняла круглосуточное наблюдение у посольства Эквадора в Лондоне, где укрывается Джулиан Ассанж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Скотленд-Ярд.

"Операция по поимке Ассанжа продолжается, если он покинет посольство - полиция сделает все возможное для его ареста", - говорится в сообщении.

Ассанж опасается, что Стокгольм депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения, а, возможно, и смертная казнь по закону о шпионаже за публикацию десятков тысяч секретных документов госдепартамента.