 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Британии не согласны с миграционной политикой Трампа

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В канцелярии премьер-министра Великобритании не согласны с подходом президента США Дональда Трампа к вопросу мигрантов....

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В канцелярии премьер-министра Великобритании не согласны с подходом президента США Дональда Трампа к вопросу мигрантов.

    Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

    «Мы не согласны с таким подходом, и такие меры мы не будем принимать», — сообщили в канцелярии.

    В настоящее время в Великобритании изучают новый указ Трампа об ужесточении миграционной политики США, «чтобы увидеть, что это значит и какие от этого могут быть правовые последствия для граждан» Соединенного королевства.

    «Если в этом есть какое-либо влияние на граждан Великобритании, то очевидно, мы будем делать представления правительству США об этом», — отметили в канцелярии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi