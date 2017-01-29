Власти Британии не согласны с миграционной политикой Трампа

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В канцелярии премьер-министра Великобритании не согласны с подходом президента США Дональда Трампа к вопросу мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

«Мы не согласны с таким подходом, и такие меры мы не будем принимать», — сообщили в канцелярии.

В настоящее время в Великобритании изучают новый указ Трампа об ужесточении миграционной политики США, «чтобы увидеть, что это значит и какие от этого могут быть правовые последствия для граждан» Соединенного королевства.

«Если в этом есть какое-либо влияние на граждан Великобритании, то очевидно, мы будем делать представления правительству США об этом», — отметили в канцелярии.