Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что власти города в следующие три года выделят 117 млн злотых (около $27 млн) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что власти города в следующие три года выделят 117 млн злотых (около $27 млн) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности.

Как передает Report , об этом пишет Politico.

По словам Тшасковского, это часть стратегии Варшавы на ближайшие годы; она подразумевает "наиболее значительные инвестиции, которые позволят подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам".

Недавняя проверка показала, что менее 4% населения Польши имеют доступ к укрытиям в случае возможной атаки. При этом там нет базового оборудования, они не соответствуют техническим характеристикам.

В Варшаве в качестве бомбоубежищ предлагается использовать, в том числе подземные парковки и станции метро. По словам мэра, в общей сложности 7 млн кв. м площади в городе могут быть переоборудованы под эти цели. Власти примут новую программу "Варшава защищает", в рамках которой убежища обеспечат водой и электричеством, а персоналу в больницах помогут подготовиться к опасным и чрезвычайным ситуациям.