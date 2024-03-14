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Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ

Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ Мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что власти города в следующие три года выделят 117 млн злотых (около $27 млн) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности.
Другие страны
14 марта 2024 г. 03:58
Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что власти города в следующие три года выделят 117 млн злотых (около $27 млн) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

По словам Тшасковского, это часть стратегии Варшавы на ближайшие годы; она подразумевает "наиболее значительные инвестиции, которые позволят подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам".

Недавняя проверка показала, что менее 4% населения Польши имеют доступ к укрытиям в случае возможной атаки. При этом там нет базового оборудования, они не соответствуют техническим характеристикам.

В Варшаве в качестве бомбоубежищ предлагается использовать, в том числе подземные парковки и станции метро. По словам мэра, в общей сложности 7 млн кв. м площади в городе могут быть переоборудованы под эти цели. Власти примут новую программу "Варшава защищает", в рамках которой убежища обеспечат водой и электричеством, а персоналу в больницах помогут подготовиться к опасным и чрезвычайным ситуациям.

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