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Власти Варшавы конфисковали школу при посольстве РФ в Польше

Власти Варшавы конфисковали школу при посольстве РФ в Польше Власти Варшавы конфисковали помещение средней школы при посольстве РФ в Польше. Россияне поначалу не хотели пускать чиновников на территорию.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 08:27
Власти Варшавы конфисковали школу при посольстве РФ в Польше

Власти Варшавы конфисковали помещение средней школы при посольстве РФ в Польше. Россияне поначалу не хотели пускать чиновников на территорию.

Как передает Report со ссылкой на TVP и Польское агентство прессы, после Второй мировой войны Советский Союз национализировал помещение 1936 г. постройки, а после распада СССР оно перешло русскому посольству. Там все это время работала средняя школа для детей дипломатов РФ.

В 2010 году власти Варшавы расторгли договор и с тех пор пытались вернуть здание в государственную собственность. 29 апреля, согласно решению суда, должны были покинуть помещение, однако они отказались пускать польских чиновников на территорию.

"Нам пришлось применить силу, чтобы проникнуть на территорию, где расположены два здания. Сначала российская сторона отказалась открыть ворота и калитки. Пришлось вызвать слесаря, который с помощью инструментов открыл дверь", - заявил заместитель мэра Варшавы Томаш Братек.

После российские дипломаты все же отдали ключи варшавским властям. Сейчас здание планируется использовать в образовательных целях.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPolşada Rusiya səfirliyinin nəzdindəki məktəb binası müsadirə edilib

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