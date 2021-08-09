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Власти Уханя протестировали на коронавирус более 11,3 млн жителей за пять дней

Власти Уханя протестировали на коронавирус более 11,3 млн жителей за пять дней Власти города Ухань в течение пяти дней протестировали на коронавирус 11,3 млн местных жителей.
Другие страны
9 августа 2021 г. 18:15
Власти Уханя протестировали на коронавирус более 11,3 млн жителей за пять дней

Власти города Ухань в течение пяти дней протестировали на коронавирус 11,3 млн местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

В течение пяти дней были протестированы почти все жители города, население которого составляет 12,3 млн человек, за исключением детей в возрасте младше шести лет, а также студентов, покинувших Ухань на период летних каникул.

Власти города сообщили о запуске массового тестирования в прошлый вторник после выявления нескольких новых случаев заражения коронавирусом. До этого момента Ухань не сообщал о новых случаях инфицирования более года.

По данным на 8 августа, в больницах Китая находятся более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусом. По всей стране насчитывается 14 жилых зон с высоким уровнем эпидемиологической опасности и почти 200 - со средним уровнем.

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Версия на английском языке Over 11.3 million Wuhan residents tested for coronavirus in five days

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