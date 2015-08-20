​Власти Тяньцзиня выкупят разрушенное взрывами и пожарами жилье

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Руководство Тяньцзиня приобретет квартиры, поврежденные взрывами на прошлой неделе, после проведения оценки стоимости жилья.

Как передает Report, об этом рассказал вице-мэра Цзун Гоин.

Такое решение, было принято в ответ на требования местных жителей, которые отказались вернуться в свои дома и попросили правительство выкупить их.

В общей сложности, взрывами 12 августа были в той или иной мере были повреждены 17 тысяч домохозяйств.

Вице-мэр Цзун Гоин в свою очередь отметил, что оценка стоимости жилья будет проводиться экспертами из специальных агентств, а представители резидентов проследят за тем, что процедура проходила максимально прозрачно.

«Когда эта работа будет сделана, мы будем решать, какие дома должны быть снесены, перестроены или выкуплены», — сказал Цзун.