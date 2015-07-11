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    Власти Туркменистана и Индии обсудят строительство газопровода ТАПИ

    Представители стран обсудят перспективы расширения взаимодействия в энергетике и других сферах

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Гурбангулы Бердымухамедов проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Туркменистана.

    Будут обсуждаться развитие торгово-экономического сотрудничества, перспективы расширения взаимодействия в энергетике, текстильной промышленности, транспортно-коммуникационной, информационной и других сферах.

    Центральной темой переговоров будет реализация проекта строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), отмечает Report.

    Официальные лица Индии неоднократно подчеркивали заинтересованность в скорейшей реализации этого проекта, который позволит Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт, а Нью-Дели и Исламабаду даст необходимые для экономического развития энергетические ресурсы. В свою очередь, Кабул в результате реализации проекта ТАПИ получит инвестиции для создания новых рабочих мест, восстановления своей экономики и решения социальных проблем.

    Планируется, что по итогам встречи президента Туркменистана и премьер-министра Индии будут подписаны двусторонние документы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества.

    Согласно проекту, газопровод ТАПИ, протяженностью около 1,8 тысячи километров и годовой мощностью 33 миллиардов кубометров, возьмет старт с юго-восточной Туркмении, где расположены крупнейшие газовые месторождения страны, и пройдя по сложным, с точки зрения природно-климатических условий, территориям Афганистана и Пакистана, достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе.

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