​Власти Турции: За взрывом может стоять РПК

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Рабочая партия Курдистана (РПК) может стоять за субботним взрывом в центре Стамбула, в результате которого погибли 5 человек, около 36 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель турецких властей.

"Предварительное расследование указывает, что РПК или её пособники совершили взрыв в Стамбуле", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя турецких властей.

Согласно последней информации, взрыв прогремел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль, погибли пять человек, в том числе террорист-смертник, 36 получили ранения. По данным, среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.