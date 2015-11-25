Власти Турции пока не подтверждают взрыв на западе Анкары

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Турецкие СМИ сообщают о взрыве неизвестного происхождения в одном из районов Анкары, однако власти эту информацию пока не подтверждают, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв якобы произошел в районе города Батыкент-Остим на западе Анкары в 14:30 мск, что вызывало панику в этом районе. Предположительно, взрыв мог произойти на одном из предприятий, расположенном в промышленной зоне этого района, или в воинской части.

По данным газеты Hurriyet, от 3 до 5 человек получили ранения, но эта информация пока не нашла подтверждения. Сообщается о звонках в полицию и скорую, но пресс-служба губернатора Анкары на официальном сайте заявила об отсутствии обращений граждан по поводу взрыва.

"В социальных сетях и некоторые интернет-изданиях появилась информация о взрыве в Анкаре. Однако пока никаких обращений в спасательные службы города, по нашим данным, не поступало. Мы следим за этой темой и в случае подтверждения факта взрыва доведем до сведения общественности", - говорится в заявлении.