Власти Турции окончательно утвердили меморандум по морским зонам с Ливией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара направила на регистрацию в ООН подписанный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум по разграничению морских зон.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, c этим заявлением он выступил в Стамбуле. Трансляцию ведет телеканал NTV.

"Между Турцией и Ливией подписан меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон в Восточном Средиземноморье. Меморандум ратифицирован парламентом, утвержден мною и теперь отправлен в ООН", - сказал турецкий лидер.

По словам президента, Анкара готова "отстаивать свои права в Средиземноморье в соответствии с международным правом".