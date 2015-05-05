Власти Туниса задержали более 150 вербовщиков ИГ за 3 месяца

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Власти Туниса за последние три месяца задержали 154 человека по подозрению в вербовке боевиков для террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел страны Наджем Гарсали.

По его словам, Тунис продолжает ощущать на себе террористическую угрозу, но спецслужбы страны активно противостоят экстремистам. "В борьбе с терроризмом задействованы все силы безопасности", - сказал Гарсали на пресс-конференции в столице страны.

Помимо вербовщиков, набиравших добровольцев для отправки в Сирию, власти уже привлекли к ответственности более 800 лиц, имевших ту или иную связь с террористическими сетями.

С начала февраля в Тунисе было открыто почти 600 дел по обвинениям в пособничестве террору. Власти уделяют особое внимание этой проблеме в связи с активизацией боевиков в стране.