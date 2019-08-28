Власти Тринидада и Тобаго намерены легализовать употребление марихуаны

Правительство Тринидада и Тобаго разрабатывает поправки в законодательство, направленные на декриминализацию и регулирование использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает портал RJR News.

Для изучения общественного мнения по данному вопросу руководство карибской страны проводит общественные консультации и опросы. Генеральный прокурор Тринидада и Тобаго Фарис Аль-Рави заявил, что "это важный этап перед принятием каких-либо политических решений по этому вопросу".

Он отметил, что также был проведен подробный анализ статистики по принятым ранее судебным решениям по делам о хранении каннабиса.