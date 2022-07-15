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Власти Техаса подали в суд на Белый дом из-за руководства по абортам

Власти Техаса подали в суд на Белый дом из-за руководства по абортам Руководство американского штата Техас подало в суд на федеральное правительство США из-за нового указа президента страны Джо Байдена об обеспечении доступа женщин к абортам и противозачаточным средствам.
Другие страны
15 июля 2022 г. 08:55
Власти Техаса подали в суд на Белый дом из-за руководства по абортам

Руководство американского штата Техас подало в суд на федеральное правительство США из-за нового указа президента страны Джо Байдена об обеспечении доступа женщин к абортам и противозачаточным средствам.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По информации издания, претензии региона касаются не самого закона, а руководства для больниц, поступившего от американского правительства вместе с новым указом, в котором от врачей требуется обеспечение возможности «экстренного аборта», даже если на уровне штата существует запрет на соответствующую процедуру.

Как отмечается, речь идет о проведении аборта в том случае, если, по мнению врачей, жизни или здоровью женщины угрожает опасность при сохранении плода. В иске генпрокурор Техаса Кен Пакстон утверждает, что с помощью этой нормы министерство здравоохранения и социальных служб США хочет превратить «каждое отделение неотложной помощи страны в клинику для абортов».

С точки зрения представителей властей региона, федеральный закон не дает Белому дому права принуждать врачей и больницы делать аборты, поэтому соответствующее руководство является незаконным и должно быть отменено.

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Версия на азербайджанском языке Texas ştatı abort qaydalarına görə Ağ Evi məhkəməyə verir

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