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Власти Таиланда решили продлить режим ЧП из-за COVID-19 до 31 мая

Власти Таиланда решили продлить режим ЧП из-за COVID-19 до 31 мая Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде решил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии, до 31 мая текущего года.
Другие страны
18 марта 2022 г. 13:01
Власти Таиланда решили продлить режим ЧП из-за COVID-19 до 31 мая

Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде решил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии, до 31 мая текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

"Вопрос обсуждался и центром было принято решение о продлении режима ЧП еще на два месяца, - отметил он. - [Он будет действовать] с 1 апреля по 31 мая 2022 года". Ограничение, которое первоначально было введено 26 марта 2020 года, продлевается в 17-й раз.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав проинформировал о 27 тыс. заразившихся и 80 умерших от COVID-19 за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 3,3 млн, вылечились более 3,04 млн человек, умерли 24 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 50,05 млн человек.

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