Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил в пятницу на брифинге в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня на заседании полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча было принято решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на два месяца, с 1 июня до 31 июля", - заявил он.

Напомним, что режим ЧП был введен в Таиланде в марте 2020 года и постоянно продлевался через каждые два месяца на очередной двухмесячный срок. В настоящее время он действует до 31 мая.