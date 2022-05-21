Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.
"Сегодня на заседании полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча было принято решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на два месяца, с 1 июня до 31 июля", - заявил он.
Напомним, что режим ЧП был введен в Таиланде в марте 2020 года и постоянно продлевался через каждые два месяца на очередной двухмесячный срок. В настоящее время он действует до 31 мая.