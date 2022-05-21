О нас

Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19 Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.
Другие страны
21 мая 2022 г. 05:38
Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу на брифинге в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня на заседании полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча было принято решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на два месяца, с 1 июня до 31 июля", - заявил он.

Напомним, что режим ЧП был введен в Таиланде в марте 2020 года и постоянно продлевался через каждые два месяца на очередной двухмесячный срок. В настоящее время он действует до 31 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tailandda fövqəladə vəziyyət rejimi uzadılıb

Самое важное

В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
20 мая 2022 г. 20:20
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2022 г. 20:15
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
20 мая 2022 г. 18:31
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
20 мая 2022 г. 15:13
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
20 мая 2022 г. 15:12
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
20 мая 2022 г. 14:26
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
20 мая 2022 г. 14:26
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив"
19 мая 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi