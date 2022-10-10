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Власти Таиланда арестовали съемочную группу из-за репортажа о массовом убийстве

Власти Таиланда арестовали съемочную группу из-за репортажа о массовом убийстве Власти Таиланда арестовали корреспондента американского телеканала CNN Анну Корен и ее оператора Дэниэла Ходжа из-за незаконного проникновения на место преступления.
Другие страны
10 октября 2022 г. 17:57
Власти Таиланда арестовали съемочную группу из-за репортажа о массовом убийстве

Власти Таиланда арестовали корреспондента американского телеканала CNN Анну Корен и ее оператора Дэниэла Ходжа из-за незаконного проникновения на место преступления.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, речь идет о репортаже с места массового убийства, которое произошло в Центре развития детей на северо-востоке Таиланда.

Изначально американские журналисты утверждали, что им удалось сделать кадры, предварительно согласовав съемку с правоохранителями. Однако позже выяснилось, что съемочная группы была вынуждена перелезть через забор в тайне от полиции, чтобы снять кадры с жертвами преступления.

По данным СМИ, власти аннулировали визы журналистов и распространили видео, на котором они приносят извинения за "причиненную боль и страдания", вызванные кадрами.

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