Власти Таджикистана опровергли информацию о нанесении авиаударов по Афганистану - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Власти Таджикистана опровергают сообщения СМИ о том, что самолеты ВВС республики нанесли удары по территории провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости."Мы не имеем право наносить авиаудары по территории другого государства. Если необходимость в этом возникает, то сначала созывается штаб ОДКБ, на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение", - заявил источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Таджикистана этой ночью нанесли удары в районе Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на агентство Khaama Press.

Отмечается, что авиаудары были нанесены после столкновений, произошедших накануне между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками.

Как сообщил Госкомитет национальной безопасности Таджикистана, в результате нападения группы нарушителей со стороны Афганистана погибли два таджикистанских лесника у границы, один получил тяжелые ранения.