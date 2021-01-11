Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конгрессмена Джейсона Кроу, который обсудил данный вопрос с министром армии страны Райаном Маккарти.

По его данным, в ходе беспорядков также было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники, "что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить", рассказал Кроу.

Он выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и военные в резерве.

По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена и в этот день, 20 января. Маккарти заверил конгрессмена, что Минобороны США работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.