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Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов
Другие страны
11 января 2021 г. 10:18
Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конгрессмена Джейсона Кроу, который обсудил данный вопрос с министром армии страны Райаном Маккарти.

По его данным, в ходе беспорядков также было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники, "что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить", рассказал Кроу.

Он выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и военные в резерве.

По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена и в этот день, 20 января. Маккарти заверил конгрессмена, что Минобороны США работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.

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