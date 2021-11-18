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Власти США закупили 10 млн доз препарата Pfizer

Власти США закупили 10 млн доз препарата Pfizer Правительство Соединенных Штатов приобрело 10 млн доз препарата для лечения коронавируса, разработанного американской фармацевтической компанией Pfizer.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 20:35
Власти США закупили 10 млн доз препарата Pfizer

Правительство Соединенных Штатов приобрело 10 млн доз препарата для лечения коронавируса, разработанного американской фармацевтической компанией Pfizer.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в четверг Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Сегодня я объявляю о том, что мы закупили противовирусные таблетки Pfizer от COVID-19 в количестве, достаточном для 10 млн курсов лечения. Поставки начинаются в конце текущего года. Они будут идти в течение 2022 года", - отмечается в документе.

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