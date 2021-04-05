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Власти США закрыли самый секретный блок тюрьмы Гуантанамо

Власти США закрыли самый секретный блок тюрьмы Гуантанамо Власти США закрыли "Лагерь 7" в тюрьме Гуантанамо, где содержались наиболее опасные заключенные
Другие страны
5 апреля 2021 г. 06:23
Власти США закрыли самый секретный блок тюрьмы Гуантанамо

Власти США закрыли "Лагерь 7" в тюрьме Гуантанамо, где содержались наиболее опасные заключенные.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Южное командование американских Вооруженных сил.

Все заключенные закрытого блока были переведены в соседний "Лагерь 5", перевод прошел "безопасно и без происшествий", заявили военные.

"Лагерь 7" был открыт в 2006 году, факт его нахождения на базе, где расположена тюрьма, долго время не признавался, журналистов в блок не допускали.

Тюрьма в Гуантанамо была создана как учреждение для содержания особо опасных преступников в январе 2002 года в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша-младшего. Впоследствии 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал указ о закрытии учреждения, однако данное решение отменил его преемник Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме подтвердили, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена закрыть Гуантанамо.

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