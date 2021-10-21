Власти США в 2021 финансовом году задержали рекордное число мигрантов за 35 лет

Власти США задержали более 1,7 млн мигрантов на границе с Мексикой за 2021 финансовый год (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года), это рекордный показатель с 1986 года.

Власти США задержали более 1,7 млн мигрантов на границе с Мексикой за 2021 финансовый год (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года), это рекордный показатель с 1986 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неопубликованные данные Службы таможенного и пограничного контроля США, оказавшиеся в распоряжении издания.

Согласно его сведениям, наибольшее число нелегальных мигрантов прибывает в США из Мексики. В 2021 году пограничники арестовали более 608 тыс граждан этой страны. Вторую по величине группу задержанных составляют нелегальные мигранты из Гаити, Венесуэлы, Эквадора, Кубы, Бразилии и ряда других государств (367 тыс человек). Также в 2021 году власти арестовали 309 тыс мигрантов из Гондураса, 279 тыс прибывших из Гватемалы и 96 тыс граждан Сальвадора.

Как отмечает The Washington Post, в течение девяти месяцев с момента вступления в должность президента США Джо Байдена на южной американской границе были задержаны 1,3 млн мигрантов. По данным погранично-таможенной службы, американские власти выслали из страны 61% от всех задержанных в 2021 году.

В 1986 году власти США задержали 1,69 млн мигрантов на всех границах страны. Не уточняется, сколько из них было задержано на границе с Мексикой.

Ожидается, что Служба таможенного и пограничного контроля опубликует официальные данные за 2021 финансовый год на этой неделе.