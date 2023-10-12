Власти США уличили Microsoft в неуплате 28,9 млрд долларов налогов

Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями.

Компания Microsoft заявила, что налоговое ведомство США насчитало ей 28,9 миллиарда долларов неуплаты и не согласилась с претензиями.

Как передает Report, об этом говорится в сведениях, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

"Налоговое управление (IRS) заявляет, что Microsoft должен дополнительно 28,9 миллиарда долларов налогов за 2004-2013 годы плюс пени и проценты", - отмечается в сведениях SEC.

Microsoft выразил несогласие с расчетами IRS и пообещал подать апелляцию. "С 2004 года мы заплатили США свыше 67 миллиардов долларов налогов", - добавили в компании.