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Власти США решат в декабре, будут ли подталкивать Украину к переговорам с РФ

Власти США решат в декабре, будут ли подталкивать Украину к переговорам с РФ Власти США к декабрю 2023 года могут принять решение, стоит ли подталкивать Украину к переговорам с Россией.
Другие страны
10 июля 2023 г. 16:20
Власти США решат в декабре, будут ли подталкивать Украину к переговорам с РФ

Власти США к декабрю 2023 года могут принять решение, стоит ли подталкивать Украину к переговорам с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета El Periodico.

Военные источники сообщили, что декабрь - это решающее время. К этому времени станет ясно, будут ли США перед началом нового избирательного цикла подталкивать Украину к переговорам с РФ.

В декабре также должно стать ясно, продвинулись ли ВСУ в своем контрнаступлении настолько, чтобы украинское правительство было готово сесть за стол переговоров с Москвой.

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