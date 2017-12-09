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    Власти США рассказали о первой жертве лесных пожаров в Калифорнии

    С 4 декабря в Калифорнии бушуют лесные пожары

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Американские власти заявили о первой жертве лесных пожаров в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом пишет газета Los Angeles Times.

    70-летняя Вирджиния Песола погибла от травмы головы, отравления дымом и ожогов, когда объявили эвакуацию на юге штата, она села за руль и попала в ДТП.

    "Смерть связана с ДТП во время фазы эвакуации", - сообщает врач.

    Напомним, с 4 декабря в Калифорнии бушуют лесные пожары. Благодаря устойчивой сухой погоде и сильному ветру огонь быстро распространяется.

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