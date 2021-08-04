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Власти США раскрыли имя полицейского, погибшего в результате нападения у Пентагона

Власти США раскрыли имя полицейского, погибшего в результате нападения у Пентагона Власти США в среду раскрыли имя полицейского, погибшего накануне в результате инцидента рядом с Пентагоном.
Другие страны
4 августа 2021 г. 22:04
Власти США раскрыли имя полицейского, погибшего в результате нападения у Пентагона

Власти США в среду раскрыли имя полицейского, погибшего накануне в результате инцидента рядом с Пентагоном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается в Twitter-аккаунте службы безопасности американского оборонного ведомства, "полицейский Джордж Гонсалес был трагически убит вчера (3 августа) во время инцидента на автобусной станции" рядом с Пентагоном. "Ранее он служил в Федеральном бюро тюрем, Управлении транспортной безопасности и Сухопутных войсках США. Он был награжден Благодарственной медалью сухопутных войск за службу в Ираке", - говорится в сообщении.

Руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе на брифинге во вторник сообщил о том, что полицейский был атакован рядом со зданием оборонного ведомства США, при этом в ходе инцидента была открыта стрельба. Кюссе подтвердил, что в результате произошедшего пострадали несколько человек. ФБР ведет расследование. Кюссе отметил, что у правоохранительных органов пока нет информации о мотивах нападавшего, и подчеркнул, что делать выводы о том, было ли произошедшее терактом, пока рано.

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