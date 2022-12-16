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Власти США раскрыли более 13 тыс. новых материалов об убийстве Кеннеди

Власти США раскрыли более 13 тыс. новых материалов об убийстве Кеннеди Американская администрация в четверг обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 08:28
Власти США раскрыли более 13 тыс. новых материалов об убийстве Кеннеди

Американская администрация в четверг обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, более 13 тыс. засекреченных до этого документов были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США, все они доступны для просмотра и скачивания.

"Значительная часть коллекции уже была доступна для общественности без каких-либо ограничений с конца 1990-х годов. Теперь же, после сегодняшней публикации, доступны более 97% всех материалов коллекции", - сообщила пресс-служба Национального управления архивов и документации США.

Часть документов, однако, до сих пор остается засекреченной по решению американской администрации. Как подчеркивается в посвященном публикации документов меморандуме президента страны Джо Байдена, "в ходе обзора документов правительственные ведомства выявили ограниченное количество записей, содержащих информацию, раскрытие которой для общественности необходимо отложить".

В Белом доме пояснили, что это "необходимо для избежания конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики" США. В данном случае, по версии администрации, потенциальный ущерб был бы выше, чем польза с точки зрения общественного интереса.

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Версия на азербайджанском языке Kennedinin qətli ilə bağlı 13 mindən çox yeni material açıqlanıb

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