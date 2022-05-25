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Власти США проверят производителей детских молочных смесей на монополизм

Власти США проверят производителей детских молочных смесей на монополизм Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование по факту дефицита на рынке детских молочных смесей. Ведомство намерено проверить, не стали ли причинами недобросовестное ведение бизнеса производителями, чрезмерная консолидация на этом рынке, и
Другие страны
25 мая 2022 г. 13:43
Власти США проверят производителей детских молочных смесей на монополизм

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование по факту дефицита на рынке детских молочных смесей. Ведомство намерено проверить, не стали ли причинами недобросовестное ведение бизнеса производителями, чрезмерная консолидация на этом рынке, или проблемы с сетями поставок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил "Коммерсант".

Проблемы с детскими молочными смесями в США начались этой весной, после того как один из ведущих производителей этой продукции компания Abbott закрыла свой завод в Мичигане из-за обнаружения в производимых там смесях болезнетворных бактерий.

Поскольку 90% американского рынка смесей контролируют всего четыре крупные компании — Abbot, Mead Johnson Nutrition, Nestle USA и Perrigo, закрытие хотя бы одного завода приводит к резкому сокращению производства и нарушению цепочек поставок. В итоге к началу мая дефицит смесей в 11 тыс. магазинов в США достиг 43%.

В рамках расследования FTC намерена установить, не воспользовался ли кто-то дефицитом молочных смесей для завышения цен, не препятствовал ли кто-либо тому, чтобы эта продукция не доходила до обычных магазинов, не содействовали ли этому дефициту непреднамеренно каким-либо образом федеральные органы или власти штатов.

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