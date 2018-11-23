Власти США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Администрация США всеми силами пытается убедить власти и крупные телекоммуникационные компании стран-союзников отказаться от использования техники, произведённой китайской фирмой Huawei.

Как передает Report, по данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон опасается "угрозы безопасности", якобы исходящей от продукции китайской компании. В США полагают, что с помощью техники, произведённой китайскими компаниями, КНР может осуществлять кибератаки и электронную шпионскую деятельность.