 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Администрация США всеми силами пытается убедить власти и крупные телекоммуникационные компании стран-союзников отказаться от использования техники, произведённой китайской фирмой Huawei.

    Как передает Report, по данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон опасается "угрозы безопасности", якобы исходящей от продукции китайской компании. В США полагают, что с помощью техники, произведённой китайскими компаниями, КНР может осуществлять кибератаки и электронную шпионскую деятельность. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi