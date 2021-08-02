Власти США привлекают блогеров для популяризации вакцинации

Федеральные и местные власти США связались с рядом популярных создателей контента в Сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории.

Федеральные и местные власти США связались с рядом популярных создателей контента в Сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Белый дом договорился с 50 блогерами с большим числом подписчиков из популярных интернет-площадок TikTok, Twitch и YouTube. Помимо этого, власти штатов и округов связались с местными блогерами, которым предлагается до 1 тыс. долларов США в месяц за продвижение вакцинации среди своей аудитории.

Отмечается, что подобные меры нацелены на молодую аудиторию, так как менее половины американцев в возрасте от 18 до 39 лет прошли вакцинацию, при этом доля получивших прививки жителей США старше 50 лет превышает две трети. Власти надеются, что блогеры смогут противопоставить свое влияние все возрастающему объему дезинформации о вакцинах.

В субботу газета The Washington Post сообщила со ссылкой на экспертов, что число новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. - 300 тыс. в сутки, это связано с распространением в стране штамма "дельта". Как отмечает издание, число случаев госпитализации заразившихся коронавирусом за последние полтора месяца выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов - почти на 30%. Медики призывают проходить вакцинацию, так как в большинстве случаев тяжелое течение болезни и летальные исходы наблюдаются у людей, которые не делали прививку.