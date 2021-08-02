О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти США привлекают блогеров для популяризации вакцинации

Власти США привлекают блогеров для популяризации вакцинации Федеральные и местные власти США связались с рядом популярных создателей контента в Сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории.
Другие страны
2 августа 2021 г. 09:29
Власти США привлекают блогеров для популяризации вакцинации

Федеральные и местные власти США связались с рядом популярных создателей контента в Сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Белый дом договорился с 50 блогерами с большим числом подписчиков из популярных интернет-площадок TikTok, Twitch и YouTube. Помимо этого, власти штатов и округов связались с местными блогерами, которым предлагается до 1 тыс. долларов США в месяц за продвижение вакцинации среди своей аудитории.

Отмечается, что подобные меры нацелены на молодую аудиторию, так как менее половины американцев в возрасте от 18 до 39 лет прошли вакцинацию, при этом доля получивших прививки жителей США старше 50 лет превышает две трети. Власти надеются, что блогеры смогут противопоставить свое влияние все возрастающему объему дезинформации о вакцинах.

В субботу газета The Washington Post сообщила со ссылкой на экспертов, что число новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. - 300 тыс. в сутки, это связано с распространением в стране штамма "дельта". Как отмечает издание, число случаев госпитализации заразившихся коронавирусом за последние полтора месяца выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов - почти на 30%. Медики призывают проходить вакцинацию, так как в большинстве случаев тяжелое течение болезни и летальные исходы наблюдаются у людей, которые не делали прививку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US authorities attracting bloggers to promote vaccination
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da vaksinləmənin populyarlaşdırılmasına blogerlər cəlb edilir

Другие новости из категории

В Индии зафиксировано 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
В Индии зафиксировано 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
2 августа 2021 г. 10:56
Лидеры Турции и Эфиопии обсудили двусторонние отношения
Лидеры Турции и Эфиопии обсудили двусторонние отношения
2 августа 2021 г. 08:22
Армия Египта ликвидировала 89 боевиков на Синайском полуострове
Армия Египта ликвидировала 89 боевиков на Синайском полуострове
2 августа 2021 г. 06:52
Крушение вертолета в США, есть погибшие
Крушение вертолета в США, есть погибшие
2 августа 2021 г. 05:53
В Гренландии стремительно тает ледяной покров
В Гренландии стремительно тает ледяной покров
2 августа 2021 г. 05:28
В пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы
В пяти провинциях Афганистана приостановлены авиарейсы
2 августа 2021 г. 04:51
В Берлине на акции протеста задержали около 600 человек
В Берлине на акции протеста задержали около 600 человек
2 августа 2021 г. 00:16
В Ливане при стрельбе на похоронах погибли несколько человек
В Ливане при стрельбе на похоронах погибли несколько человек
1 августа 2021 г. 21:40
СМИ: Правительство ФРГ провело тайные переговоры с талибами
СМИ: Правительство ФРГ провело тайные переговоры с талибами
1 августа 2021 г. 20:53
В Финляндии обнаружен труп азербайджанца
В Финляндии обнаружен труп азербайджанца
1 августа 2021 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi